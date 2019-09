Programma voor Meet-up Tech in de zorg is compleet!

Op donderdag 19 september vindt alweer de derde Meet-up van 2019 plaats, met als thema Tech in de zorg. Inmiddels zijn ook de laatste twee sprekers bekend en daarmee is het programma nu compleet.

De tweede presentatie van de avond wordt gegeven door Marc Somberg, productspecialist artificial intelligence bij Chipsoft, en Maarten van Rood, datascientist bij Chipsoft R&D. Zij werpen in de presentatie een blik op de toekomst wat de mogelijkheden van ai in de zorg betreft, maar niet voordat ze hebben gekeken naar wat er mis kan gaan. Er worden verschillende praktijkvoorbeelden behandeld, waaronder een detectienetwerk voor zeldzame aandoeningen, beslissingsondersteuning om de juiste medicatie voor te schrijven en een chatbot om zorg efficiënter te maken. Aan het eind van de presentatie weten de toehoorders waar ai goed kan worden ingezet, maar ook waar het niet zo handig is.

De laatste presentatie van de avond wordt gegeven door Frank Voskens, promovendus robotchirurgie. Frank geeft tijdens zijn presentatie een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in de laparoscopische en door robots geassisteerde chirurgie. De digitalisering en robotisering van de operatiekamer leiden tot verandering. Door robots geassisteerd opereren heeft geleid tot een verbreding van de technische mogelijkheden voor de chirurg. Tijdens deze presentatie wordt hier verdiepend op ingegaan.

INIT

Nooit eerder stond een Tweakers Meet-up in het teken van 'tech in de zorg' en bij een nieuw onderwerp hoort ook een nieuwe locatie. Nadat we eerder dit jaar in Eindhoven en Zwolle zijn neergestreken, is ditmaal het INIT in Amsterdam de locatie van onze Meet-up. Daar ontvangen we jullie graag in groten getale op 19 september rond 18.00 uur.

Programma

Het schema van de avond ziet eruit zoals jullie gewend zijn:

18.00 - 19.00 uur - Ontvangst met een drankje

19.00 - 19.30 uur - Een 3d-printer in de zorg, van gadget naar werkpaard, Peter Hulshof en Stefan van der Vegt, UMC Utrecht

19.30 - 20.00 uur - Practical application of Artificial Intelligence in Healthcare, Marc Somberg en Maarten van Rood, Chipsoft

20.00 - 20.30 uur - Digitalisering en robotisering op de operatiekamer, Frank Voskens, UMC Utrecht

20.30 - 22.00 uur - Borrel