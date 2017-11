Win kaarten voor Jvmcon op 30 januari in Ede

Wij kunnen dankzij onze partner Info Support tien kaarten weggeven voor de Java-conferentie Jvmcon, die begin 2018 plaatsvindt in Ede. Om mee te dingen naar de kaarten hoef je enkel aan te geven dat je kans wilt maken.

Het programma van Jvmcon is bepaald door de bezoekers van de conferentie. Iedereen was in de gelegenheid een paper in te dienen. Vervolgens konden de tot op dat moment geregistreerde bezoekers stemmen op het onderwerp dat hen van de ruim 170 ingediende onderwerpen het interessantst leek. Naast die winnaarssessies zijn er presentaties van Venkat Subramaniam, Konrad Malawski, Krzysztof Kudrynski en Hadi Hariri. Zij zullen het onder meer hebben over modularization in Java 9, Kotlin en de toolkit Akka. Je kunt alle sessies en een korte beschrijving vinden op de site van de conferentie.

Lijkt het je leuk om hierbij te zijn? Tweakers mag tien communityleden blij maken met een toegangskaart ter waarde van 79 euro. Om in aanmerking te komen hoef je enkel in onderstaande poll aan te geven dat je interesse hebt. Meedoen kan tot en met 29 november.

