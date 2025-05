De Mozilla Foundation heeft versie 128.5 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Fixed IMAP could crash when reading cached messages

Enabling "Show Folder Size" on Maildir profile could render Thunderbird unusable

Messages corrupted by folder compaction were only fixed by user intervention

Reading a message from past the end of an mbox file did not cause an error

View -> Folders had duplicate F access keys

Add-ons adding columns to the message list could fail and cause display issue

"Empty trash on exit" and "Expunge inbox on exit" did not always work

Selecting a display option in View -> Tasks did not apply in the Task interface

Security fixes