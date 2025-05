AdGuard Home versie 0.107.39 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Security Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the CVE-2023-39323 and CVE-2023-39325 Go vulnerabilities fixed in Go 1.20.9 and Go 1.20.10. Added Ability to edit static leases on DHCP settings page (#1700).

Ability to specify for how long clients should cache a filtered response, using the Blocked response TTL field on the DNS settings page (#4569). Changed ipset entries are updated more often (#6233).

Node.JS 16 is now required to build the frontend. Fixed Incorrect domain-specific upstream matching for DS queries (#6156).

queries (#6156). Improper validation of password length (#6280).

Wrong algorithm for filtering self addresses from the list of private upstream DNS servers (#6231).

An accidental change in DNS rewrite priority (#6226).