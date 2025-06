Mozilla heeft een tweede update voor versie 106 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 106 heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid toegevoegd om pdf-documenten te bewerken, heeft een privaat scherm een ander uiterlijk gekregen en kan deze nu ook in Windows 10 of 11 op de taakbalk worden vastgepind en kunnen macOS-gebruikers nu tekst in afbeeldingen herkennen. In versie 106.0.2 zijn verder nog de volgende problemen verholpen:

Fixed Fix missing content on some PDF forms (bug 1794351).

Fix column width for the Notification sub-panel in Settings (bug 1793558).

Fix a browser freeze with accessibility enabled on some sites such as the Proxmox Web UI (bug 1793748).

Fix page reloading not working with Firefox View and not refreshing synced data (bug 1792680 and bug 1794474).

Fix browser not opening if installed from the Windows Store (Bug 1796391).

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 106.0.2 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 106.0.2 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 106.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 106.0.2 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 106.0.2 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 106.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 106.0.2 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 106.0.2 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 106.0.2 voor macOS (Fries)