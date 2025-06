Versie 11.5.5 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 11 is gebaseerd op Firefox ESR 91, waar dat bij versie 10 nog ESR 78 was. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Tor Browser 11.5.5 backports the following security updates from Firefox ESR 102.4 to to Firefox ESR 91.13 on Windows, macOS and Linux:

CVE-2022-40674: libexpat before 2.4.9 has a use-after-free in the doContent function in xmlparse.c

CVE-2022-42927: Same-origin policy violation could have leaked cross-origin URLs

CVE-2022-42928: Memory Corruption in JS Engine

CVE-2022-42929: Denial of Service via window.print

CVE-2022-42932: Memory safety bugs fixed in Firefox 106 and Firefox ESR 102.4

Tor Browser 11.5.5 updates GeckoView on Android to 102.4.0esr and includes important security updates. There were no Android-specific security updates to backport from the Firefox 106 release. The full changelog since Tor Browser 11.5.4 is:

All Platforms

Update Translations

Bug tor-browser-build#40649: Update meek default bridge

Bug tor-browser-build#40654: Enable uTLS and use the full bridge line for snowflake

Windows + macOS + Linux

Update Manual

Bug tor-browser#40465: Onion Authentication fails when connecting to a subdomain

Bug tor-browser#41355: Amends to YEC 2022 Takeover Desktop Stable 11.5.5

Bug tor-browser#41359: Backport ESR 102.4 security fixes to 91.13-based Tor Browser

Bug tor-browser#41364: Continued amends to YEC 2022 Takeover Desktop Stable 11.5.5

Android

Bug tor-browser-build#40650: Rebase geckoview-102.3.0esr-11.5-1 to ESR 102.4

Bug tor-browser#41360: Backport Android-specific Firefox 106 to ESR 102.4-based Tor Browser

Bug tor-browser#41365: Amends to YEC 2022 Takeover on Android

Build