Versie 8.4.6 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.4.6 bug/regression-fixes and new features: Add Change History markers for document saved/unsaved/undone modification. (Fix #12164, #12046)

Add setting tab color ability. (Fix #2271)

Update to Scintilla 5.3.0 and Lexilla 5.1.9 (Implement #12045)

Fix “Never” button not showing on Updater dialog regression. (Implement 9c86a33)

Fix a printing selection regression. (Fix #11826, #12033, #11638)

Revamp tab context menu: make it less cluttered by adding sub-menu. (Fix #12147)

Fix a security vulnerability. (Fix #12113)

Add dark mode support to Choose Color dialog. (Fix #12148)

Add a page (tab) for incompatible (unloaded) plugins in Plugin Admin. (Fix #12069)

Add Plugin list repository link and its version in PluginAdmin dialog.

Fix horizontal bar showing issue while resizing document list’s height. (Fix #12191)

Fix NPPN_DARKMODECHANGED wrong return value to plugins. (Fix #12144).