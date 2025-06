Mozilla heeft een tweede update voor versie 103 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 103 van Firefox, die tegenwoordig ook in de Windows App Store te vinden is, heeft Mozilla onder meer ondersteuning voor ondertiteling van diverse streamingdiensten bij gebruik van picture-in-picture verbeterd. Verder zijn verplichte invulvelden in pdf-documenten beter zichtbaar en zijn de prestaties op monitoren met een hoge verversingssnelheid verbeterd. In versie 103.0.2 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed menu shortcuts for users of the JAWS screen reader.

Fixed an occasional non-overridable certificate error when accessing device configuration pages.

Fixed an issue with Picture-in-Picture displaying in fullscreen on macOS.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

