Versie 27.2.4 van OBS Studio is uitgekomen. Open Broadcaster Software Studio is opensource en crossplatform software bedoeld voor het opnemen en streamen van videobeelden van een of meer bronnen, zoals een webcam, microfoon, mediabestanden en de desktop. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

27.2.4 Hotfix Changes Fixed a bug where sources could show up in the mixer while using studio mode even when those sources weren’t active

Fixed a bug where audio wouldn’t capture for people with older Windows versions

Fixed an incorrectly colored icon on the Rachni theme