Blackmagic Design heeft versie 17.4.6 van DaVinci Resolve uitgebracht. DaVinci Resolve is een videobewerkingsprogramma voor Windows, macOS en Linux. Het is beschikbaar in de gratis DaVinci Resolve-uitvoering en de betaalde DaVinci Resolve Studio, die over extra functionaliteit beschikt, zoals de mogelijkheid om in hogere resoluties en frames per second te werken en de mogelijkheid om van extra grafische processoren en OpenFX-plug-ins gebruik te maken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in DaVinci Resolve 17.4.6 Support for Nikon RAW video formats.

Support for Sony IMF render preset.

Support for CopySettings to work on Fusion modifiers.

Scripting API support to get node count and LUT by node index.

Improved stability with large 3D renders in Fusion on M1 Max.

Addressed clip gain changes being wrongly applied to selected tracks.

Addressed audio issues with proxies generated for non-48KHz clips.

Addressed a context menu issue for clips with cached audio effects.

Addressed a stability issue with some HDR controls in Apple silicon.

Addressed an issue with malformed fonts.

Addressed an issue extruding 3D text from specific fonts.

Addressed SVG groups going offline if duplicate Fusion node names exist.

Addressed issues with IO encode plugins.

Addressed audio artifacts rendering Sony XAVC formats.

Addressed sign-in issues for Vimeo.

General performance and stability improvements.