Mozilla heeft een update voor versie 98 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 98 van Firefox, die tegenwoordig ook in de Windows App Store is te vinden, is de downloadfunctie op de helling gegaan. Zo worden bestanden zonder dat eerst te bevestigen gedownload en is er ook de mogelijkheid bepaalde bestandstypes automatisch te openen. Verder kan de standaard zoekmachine worden ingesteld aan de hand van zeven ingebakken zoekmachines. Zelf een zoekmachine definiëren is echter niet mogelijk. In versie 98.0.1 heeft Mozilla Yandex en Mail.ru uit de browser verwijderd.

Changed Yandex and Mail.ru have been removed as optional search providers in the drop-down search menu in Firefox.

If you previously installed a customized version of Firefox with Yandex or Mail.ru, offered through partner distribution channels, this release removes those customizations, including add-ons and default bookmarks. Where applicable, your browser will revert back to default settings, as offered by Mozilla. All other releases of Firefox remain unaffected by the change.

