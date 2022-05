Versie 8.2.1 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.2.1 new features and bug-fixes: Fix regression of loaded session being empty on exit. (Fix #10986)

Add Find/Replace text swap button in Find replace dialog. (Fix #6010)

Add an option for inserting auto-completion selection to fix hitting twice ENTER to go to next line. (Fix #4799, #4631, #8389, #10915)

Fix installer x64 not detected the previous installation location. (Fix #7946)

Add copy name/path commands to DocList and Edit menu. (Fix #10394)

Fix Recent Files List not revised issue after “Save As” command. (Fix #10946)

Fix Windows 11 detected wrongly issue in “Debug information”. (Fix #11011)

Fix “Save As” command cannot be used as “Save” issue. (Fix #10965)

Fix visual glitch regression of fg/bg color disabling. (Fix #11051)

Fix wrong keywords (of preprocessor in C) highlighting in Java. (Fix #11026)