Versie 7.6.1 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en van diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dac's, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Updates Add otg_mode=1 option for CM4 to /boot/config.txt

Add ALSA volume input field to Receiver Config Radio stations New: CDNX

New: Dandelion Radio

New: KCSM Bug fixes Extra div in indextpl.html

Event filtering in librespot event script

Multiroom ALSA config for librespot

System info not reporting WiFi/Bt adapters for Zero 2 W