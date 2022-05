Versie 21.2.5 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 21.2.5: Data editor: Spatial viewer now saves proper SRID for tables and columns Find/replace for BLOB/CLOB columns was fixed

Metadata editor: Navigator refresh was fixed Schema-level index create was fixed

ERD editor: columns search was implemented

SQL editor: Files copy into new project was fixed

Backup/restore wizard UI was fixed (MySQL and PostgreSQL)

Task wizard buttons enable/disable was fixed

SQLite: driver updated to version 3.36

Greenplum/Redshift: session and lock managers were added

MariaDB/MySQL: tables metadata load performance was improved

Oracle: Full-text search for functions and procedures was implemented Option “show only current schema objects” was implemented

PostgreSQL: Foreign key settings edit was implemented Array value parser was fixed Roles names quote was fixed in grant/revoke commands

Snowflake: driver version was updated (fixes problems with MFA)