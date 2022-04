Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het Het grote 'Firefly III'-topic. Zojuist is versie 5.6.2 uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added /health will return 200 OK if Firefly III is up and running

will return if Firefly III is up and running Issue 5133 First version of the LDAP filter is up.

Option to log via Papertrail Deprecated PHP 7.4 will probably not work on any page. Fixed Issue 5133 LDAP filter (partial fix)

Issue 5134 Use of clone function from search menu.

Issue 5143 v2 layout: account notes

Issue 5144 Removal of rule triggers / actions broken

Issue 5145 Crash due to null pointer

The markdown parser was broken. Security Fix open direct

Fix unrestricted upload