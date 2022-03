Versie 21.2.0 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 21.2.0: Data transfer: Value binding mode switcher was added (affects performance) Automatic columns mapping was fixed Import from files/relational tables into document oriented databases was fixed Column length detection was improved

SSH tunnel: jump server support was added

Tasks management view: task folders were added

Navigator: show tables from different schemas in a single list (optional)

Connection driver settings: problem with non-editable properties was fixed

Data editor: Toolbar commands enablement handler was fixed Detached text/binary editor was fixed Row coloring: LIKE and REGEX filter value editor was fixed

SQL editor: Extraction of queries from source code on paste: problem with line feeds was fixed Multibyte unicode numbers handler was improved (app hang fixed) Main windows title now shows proper information about the current editor

Greenplum: stored procedures auto-completion and navigation was fixed

PostgreSQL: Multi-column foreign keys navigation was fixed Auto-completion for quoted identifiers was improved Active schema detection was fixed Floating point numbers formatting was fixed

Redshift: Data transfer performance was significantly increased (up to x10000) Tables and procedures DDL was improved (security definer was added) Stored procedures search and auto-completion was fixed Timestamp value editor was fixed (in native date formatting mode)

Snowflake: driver configuration was fixed (JNA dependencies)

Many minor UI and database-specific bugs were fixed