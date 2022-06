Mozilla heeft een update voor versie 91 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 91 heeft Mozilla het onder meer mogelijk gemaakt om op een Microsoft-account in te loggen met Windows single sign-on. Verder zijn er verbeteringen aangebracht in de Total Cookie Protection en wordt er eerst geprobeerd een website via een https-verbinding te laden en pas naar http terug te vallen als dat niet werkt. In versie 91.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed an issue causing buttons on the tab bar to be resized when loading certain websites (bug 1704404)

Fixed an issue which caused tabs from private windows to be visible in non-private windows when viewing switch-to-tab results in the address bar panel (bug 1720369)

Various stability fixes

Security fix

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 91.0.1 voor macOS (Fries)