Versie 21.1.5 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 21.1.5: ERD editor: Properties panel was added for diagram elements Diagram drag tool was added Entity search UI was improved Diagram refresh now asks confirmation Table column navigation was fixed GraphML export was improved (notes, styles) Arrange diagram now respect grid alignment Export ERD in XML (.erd) format was added Cross-project entity drag-n-drop was restricted

Data editor: Row insert with default values was improved Data filter popup now visualizes loading process Pin column now works for multiple selected columns Filters dialog now supports column pin/unpin Auto-complete in grouping panel was fixed Plaintext record mode switch was fixed Excel import was fixed (NULL cells support was added)

SQL editor: action buttons tooltips were fixed (keyboard shortcuts)

SQL Server: user management was added

Oracle: View triggers read was fixed

PostgreSQL: Additional PostGIS data type support was added Connection user role handle was fixed

Procedure body read now re-established connection on demand

Shell commands now support quoted parameters (Linux, MacOS)

Debian/RPM package installers now use different directories for community and commercial versions

Simple schema compare wizard UI was fixed

SQL queries which contains passwords were removed from logs

Driver editor dialog enhancements

Minor UI bugfixes