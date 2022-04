Panasonic heeft aan het begin van deze maand voor haar televisies uit 2018 in de LCD FX500/600/650/680/700/730/750/780- en OLED FZ800/950-series nieuwe firmware uitgebracht. Het versienummer is vastgesteld op 3.112 en verbetert volgens de lijst met aanpassingen de stabiliteit. De update kun je via de televisie zelf uitvoeren of door deze te downloaden naar je computer, uit te pakken, te kopiëren naar een usb-stick en vervolgens op de televisie te installeren.

Version 3.112 Improve network applications

Improve system stability