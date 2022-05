Crystal Dew World heeft een nieuwe versie van CrystalDiskInfo uitgebracht. Dit programma, dat onder de MIT-licentie wordt uitgebracht, geeft uitgebreide informatie over de drives in de computer. Er is ondersteuning voor traditionele harde schijven, maar ook voor ssd's en in mindere mate voor externe usb- en firewire-schijven. Naast het weergeven van smart-informatie is het mogelijk om de aam- en apm-instellingen aan te passen, mits de hardware dit ondersteunt. De verzamelde informatie kan in overzichtelijke grafieken worden weergegeven. Naast de standaardversie zijn er ook de Shizuku- en Kurei Kei-uitvoeringen. Deze bieden geen extra mogelijkheden, maar bevatten een anime-thema. In versie 8.6.2 is onder meer de ondersteuning voor RAIDXpert2 verbeterd.

Changes in version 8.6.2: Improved AMD RAIDXpert2 support

If you make RAID array with NVMe drives with AMD RAIDXpert2 Ver.9.2.0.x, CrystalDiskInfo may cause BSoD.

So, CrystalDiskInfo 8.6.2 checks version of AMD RAIDXpert2. If it is Ver. 9.2.0.x, CrystalDiskInfo does not access RAID array.

If you make RAID array with NVMe drives with AMD RAIDXpert2 Ver.9.2.0.x, CrystalDiskInfo may cause BSoD. So, CrystalDiskInfo 8.6.2 checks version of AMD RAIDXpert2. If it is Ver. 9.2.0.x, CrystalDiskInfo does not access RAID array. Update language files