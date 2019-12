Versie 6.3.1 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in DBeaver 6.3.1: SQL editor: Active database/schema change now affects current editor only Server-side output now works with huge outputs New command @unset was introduced Table alias generation was fixed (conflicts with SQL keywords were fixed) Query parameters dialog now doesn’t appear on scrolling/refresh Code templates now saved in utf-8

Data editor: Smart option “Use all columns” for virtual identifier Inline cell editor now uses the same font as in grid Decimal values formatting was fixed

Data transfer: Selected rows/columns option support was fixed CSV import was fixed Export to single file was fixed (timestamp pattern) Export from query now works with variables

Transaction log/query manager: dark theme support was fixed

Dashboards + timeseries + minute interval support was fixed

SSH with private key + password support was fixed

Extra locales (pt and ru) support was added in bundled JDK

SAP HANA: GIS/spatial data type viewer support was added (thanks to @stefanuhrig)

Presto: metadata reading was improved (dummy errors suppressed)

AWS Athena: URL template now respected in new connections

MySQL: Database backup can be saved as task now Events editor (DDL) was fixed

PostgreSQL: Connection dialog was improved (new tab was added) $$ and $tag$ parser was improved (new config options were added) JSON and struct data types support was fixed

DB2: table truncate command was fixed

Oracle: new function DDL was fixed

Snap repository dbeaver-ce is now official. We will update it on every version release

A lot of minor bugs were fixed

Merry Christmas and Happy New Year!