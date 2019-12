MikroTik heeft verleden week RouterOS 6.46 uitgebracht in de lts -tak. RouterOS is een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De complete lijst met veranderingen voor deze uitgave kan op deze pagina worden gevonden, de belangrijkste verbeteringen zien er als volgt uit:

Major Changes in version 6.46: lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;

package - accept only packages with original filenames (CVE-2019-3976);

package - improved package signature verification (CVE-2019-3977);

security - fixed improper handling of DNS responses (CVE-2019-3978, CVE-2019-3979);