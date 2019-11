Versie 0.9.35 van BatteryCare is uitgekomen. Dit programma geeft informatie over de accu in een laptop en kan helpen bij het optimale gebruik ervan. Zo wordt aangeraden om de accu na dertig keer laden een keer volledig te laten leeglopen. BatteryCare kan precies aangeven wanneer die tijd is aangebroken. Het programma kan verder Aero en andere zaken die veel energie gebruiken, automatisch uitschakelen als de accu wordt gebruikt en deze weer inschakelen als de adapter wordt aangesloten. BatteryCare is gratis, huist in de system tray en gebruikt zeer weinig resources. Het is echter wel aan te raden om de portable versie te gebruiken en niet het installatiebestand. Sinds versie 0.9.32 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Changes in version 0.9.35: Fixed blurry tray icons on high DPI screens.

Other bugfixes. Changes in version 0.9.33: Upgraded base .NET framework version to latest 4.6.1.