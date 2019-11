Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 441.12 WHQL, zijn geschikt voor Windows 7 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Kepler-architectuur of nieuwer. Deze uitgave onder meer verbeteringen voor de spellen Red Dead Redemption 2, Speed Heat en Borderlands 3, zijn er enkele beveiligingsproblemen verholpen en is de lijst met monitoren die G-Sync ondersteunen verder uitgebreid. De complete releasenotes staan hieronder:

The new Game Ready Driver provides the latest performance optimizations, profiles, and bug fixes for Red Dead Redemption 2. Read up on recommended settings and GPUs for Red Dead Redemption 2 in our article here. This new driver also includes the latest optimizations for Need for Speed Heat and Borderlands 3.

The list of G-SYNC Compatible displays increases to over 55 options with the addition of the LG B9, C9, and E9 4K OLED TVs. Make sure to update your firmware first for the best experience. Learn more in our Game Ready Driver article here.

Borderlands 3

Red Dead Redemption 2

Added security updates for driver components. See the NVIDIA Security Bulletin 4907 for details (bulletin content will be available after 11/06/19).

Adds support for new LG TV G-SYNC compatible monitor.