Er is een nieuwe versie van Calibre uitgekomen. Calibre is een opensource-e-book-beheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. De laatste tijd komen er minder frequent updates uit en dit komt doordat Kovid Goyal momenteel veel tijd spendeert aan de migratie naar Python 3. In versie 3.43 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

New features Kobo driver: Support for new Kobo firmware

Edit metadata dialog: Remember relative sizes of the cover and comments editors. Closes tickets: 1828291. Bug fixes PDF Output: Fix hang when converting some documents.

Handle newlines when serializing to csr files. Closes tickets: 1827198.

Fix searching in manage tags throws away all changes. Closes tickets: 1828986.

Fix a regression in the previous release that broke using the wireless device driver with the device_for_template option.

Fix metadata download from Amazon stripping accents from comments text in the binary builds.

Amazon metadata download: Fix some downloads failing when a mobile user agent is randomnly selected. Closes tickets: 1827027.

LRF Input: Fix a regression that broke parsing LRF files. Closes tickets: 1826970.

PDF Input: Workaround for pdftohtml not always producing valid UTF-8. Closes tickets: 1830568. New news sources The Baffler by Jose Ortiz Improved news sources The Toronto Star

The Financial Express

London Review of Books

Boston Globe Subscription