Versie 1.79 van XnConvert is verschenen. XnConvert is een programma waarmee afbeeldingen kunnen worden bewerkt. Zo kan het onder meer verkleinen en uitsnijden, kunnen kleuren en contrast worden aangepast en kan een watermerk worden toegevoegd. Het programma is ontwikkeld door Pierre-Emmanuel Gougelet, die we ook kennen van XnView. Versies zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, met aparte downloads voor 32- en 64bit-omgevingen. De changelog voor deze uitgave ziet er identiek uit aan die van versie 1.78, dus het is niet helemaal duidelijk wat er veranderd is.