Mozilla heeft een update voor versie 64 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de zevende versie gebaseerd op Firefox Quantum. De browser heeft met Quantum niet alleen een nieuw uiterlijk en logo gekregen, ook onder de motorkap is er veel veranderd. Zo zijn de prestaties van de browser engine flink verbeterd, zijn de zoek- en adresbalk gecombineerd en is er veel aan de beveiliging gesleuteld. Verder worden in Quantum zogenaamde legacy extensies niet meer ondersteund. In versie 64.0.2 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed a browser crash on MacOS (bug 1510058)

Updated the Japanese translation for missing strings (bug 1513259)

Properly restore column sizes in developer tools inspector (bug 1503175)

Fixed video stuttering on Youtube (bug 1513511)

Fix updates for some lightweight themes (bug 1508777)

