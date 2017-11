Avast Software heeft versie 17.8.2318 van zijn beveiligingsprogramma Avast uitgebracht. Dit programma is beschikbaar in de gratis Free Antivirus-, en de betaalde Pro Antivirus- en Internet Security-uitvoeringen. Sinds kort is er ook de Premier-versie die extra beheerfuncties toevoegt: hiermee heeft de gebruiker de mogelijkheid om een pc op afstand over te nemen en eventueel de harde schijf te wissen. In versie 2017 heeft het programma onder meer een nieuw uiterlijk gekregen en moet het beter zogenaamde ransomware herkennen. Ook is er niet langer een email-registratie verplicht om de gratis versie te kunnen gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new: Fixed issues with deleting Firewall rules during program update

Fixed issues with Passive mode

Added support for custom folders in Ransomware shield

Fixed repeating scheduled scans

Fixed update action from Windows Security Center

Polishing of Virus Chest

Fixed issue with Gmail signature (007 error) that was breaking outgoing emails

Fixed Firewall new network toaster to set the correct profile

