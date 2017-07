Piriform heeft eerder deze maand versie 1.31.732 van zijn systeeminformatietooltje Speccy uitgebracht. Dit programma toont in een overzichtelijke interface de belangrijkste systeemspecificaties van de computer en daarnaast kunnen verdere details in verschillende categorieën worden opgevraagd. Speccy is gratis te gebruiken en de download is ongeveer 5MB groot. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Version 1.31.732 Improved Windows 10 Creators Update compatibility

Updated GPU information and sensor tracking

Improved 32-bit build architecture

Improved localisation and languages support

Minor GUI improvements

Minor bug fixes