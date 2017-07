Een nieuwe update voor versie 3.0 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource- en crossplatform-e-bookbeheerprogramma. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Het programma wordt actief ontwikkeld en meestal verschijnt er om de andere week op vrijdag een nieuwe versie. In versie 3.0 is er weinig aan het uiterlijk van het programma veranderd. Wel is er een geheel vernieuwde contentserver en is er ondersteuning voor schermen met een hoge resolutie. In deze uitgave zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

New features Edit book: Allow exporting all selected files to the computer from the 'File browser' by right clicking and choosing 'Export selected files'.

Server: When returning to the search page, remember the last used state of the Tag browser.

Template language: Allow the in_list() functions to return different values depending on what is found.

Add a configurable shortcut to move the focus from Quickview to the book list. Bug fixes Conversion: When inserting the publication year in the metadata jacket, do so in the local time zone, so it matches what is displayed in the main calibre program. Closes tickets: 1703439

Server OPDS feeds: Fix incorrect counts in letter categories when there are lowercase names. Closes tickets: 1703251

Edit book: Fix 'Show details' button not visible when doing 'Replace all' rather than 'Count all'.

Nook driver: Remove the % character from filenames sent to the Nook. Closes tickets: 1703284

Fix calibre startup crash caused by Quickview when the applied virtual library is empty (has no books). Improved news sources FOX News

Private Eye