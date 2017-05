Door Bart van Klaveren, zaterdag 20 mei 2017 07:21, 4 reacties • Feedback

Bron: Mozilla Foundation, submitter: Blackburn1337

Mozilla heeft versie 53.0.3 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, 53.0.1 is nooit verschenen. In versie 53 zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot het weergeven van afbeeldingen, wat in minder vastlopers zou moeten resulteren. Verder wordt er nu in de Reader Mode aangegeven hoe lang het duurt om de pagina te lezen en wordt er nu op een 64bit-versie van Windows tijdens de installatie de keuzemogelijkheid geboden om een 32bit- of 64bit-versie van Firefox te installeren. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed FIx hangs when using a proxy with NTLM authentication (bug 1360574)

Fix excessive resource usage from the captive portal detection service (bug 1359697) Changed Bump preloaded security information expiration times (bug 1364240)

