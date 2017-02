Door Bart van Klaveren, woensdag 8 februari 2017 07:46, 0 reacties • Feedback

Bron: Mozilla Foundation

De Mozilla Foundation heeft versie 45.7.1 van Thunderbird uitgebracht. Mozilla Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In Thunderbird wordt nog slechts zelden nieuwe functionaliteit toegevoegd. In deze update is een probleem verholpen die het programma kon laten vastlopen bij het openen van bepaalde imap-berichten.

Fixed Crash when viewing certain IMAP messages (introduced in 45.7.0) Known Issues Message preview pane non-functional after IMAP folder was renamed or moved

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Thunderbird 45.7.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 45.7.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 45.7.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 45.7.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Thunderbird 45.7.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Thunderbird 45.7.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Thunderbird 45.7.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Thunderbird 45.7.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Thunderbird 45.7.1 voor macOS (Fries)