Door Bart van Klaveren, donderdag 26 januari 2017 10:34, 6 reacties • Feedback

Bron: Mozilla Foundation, submitter: Bux666

De Mozilla Foundation heeft versie 45.7.0 van Thunderbird uitgebracht. Mozilla Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In Thunderbird wordt nog slechts zelden nieuwe functionaliteit toegevoegd. In deze update zijn enkele kleine fouten gerepareerd en zouden diverse beveiligingsproblemen tot het verleden moeten behoren.

What’s New Message preview pane non-functional after IMAP folder was renamed or moved

"Move To" button on "Search Messages" panel not working

Message sent to "undisclosed recipients" shows no recipient (non-functional since Thunderbird version 38)

Calendar: No way to accept/decline email invitations when sent and received messages are stored in the same folder

Various security fixes

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Thunderbird 45.7.0 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 45.7.0 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 45.7.0 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 45.7.0 voor Windows (Engels)

Mozilla Thunderbird 45.7.0 voor Linux (Engels)

Mozilla Thunderbird 45.7.0 voor macOS (Engels)

Mozilla Thunderbird 45.7.0 voor Windows (Fries)

Mozilla Thunderbird 45.7.0 voor Linux (Fries)

Mozilla Thunderbird 45.7.0 voor macOS (Fries)