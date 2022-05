Als je op zoek bent naar een nieuwe tv die alles kan wat je van een moderne tv mag verwachten, hoef je allang niet meer voor een topmodel te gaan. Zaken als HDMI 2.1-ingangen waarmee 4k-(game)beelden met 120fps weergegeven kunnen worden, en full array local dimming voor een goede hdr-weergave zijn tegenwoordig op midrangemodellen te vinden. De Sony Bravia XR X90J die we in deze review bekijken, is zo'n middenklasser, die zeker niet goedkoop is, maar een heel stuk betaalbaarder dan de topmodellen.

De X90J is voorzien van een full array local dimming backlight die niet alleen ingezet kan worden om het eigen contrast van het lcd-paneel te verbeteren, maar ook voor een slimme vorm van black frame insertion. Hierdoor kan beweging scherper worden weergegeven zonder dat je het beeld ziet knipperen, wat niet mogelijk is met een lcd zonder fald backlight.

Net als bij de meeste televisies heeft de X90J luidsprekers die onder in de behuizing zijn gemonteerd en die het geluid naar beneden uitstralen, maar doordat Sony twee tweeters hoog aan de zijkanten achter het scherm heeft toegevoegd, lijkt het alsof het geluid uit het beeld komt in plaats van uit de onderkant. Naast ondersteuning voor Dolby Atmos-geluid biedt deze tv nog gewoon ondersteuning voor DTS, een audioformaat dat helaas door veel concurrenten achterwege wordt gelaten om te besparen op licentiekosten.

Uiteraard is er smart-tv in de vorm van Googles Android TV, waardoor het app-aanbod enorm is in vergelijking met de andere smart-tv-platforms. De meegeleverde afstandsbediening is voorzien van een microfoon waarmee spraakzoekopdrachten kunnen worden gegeven. De X90J is leverbaar in vier maten: 50, 55, 65 en 75 inch. Wij bekeken voor deze review de 65"-versie, die op het moment van schrijven voor zo'n 1500 euro in de Pricewatch is te vinden.