Samsungs luxere televisies draaien al jaren mee in de top, maar dat de Koreaanse fabrikant de bestverkopende tv-maker ter wereld is, komt natuurlijk niet alleen door die topmodellen. Juist de vele goedkopere exemplaren hebben Samsung een flink marktaandeel opgeleverd. In deze review kijken we naar twee van die gunstig geprijsde televisies. De 55Q65C en 55AU7020 zijn eenvoudige 4k-ledmodellen zonder toeters en bellen zoals local dimming of ondersteuning voor vrr. Maar daar is de prijs ook naar.

Samsung 55AU7020 en 55Q65C

De meest luxe van dit stel is de Samsung QLED 55Q65C. Hij is op het moment van publicatie voor 757 euro te koop, al zagen we dit model onlangs ook voor 647 euro in de Pricewatch staan. Naast de door ons geteste 55”-uitvoering is de Q65C verkrijgbaar met schermdiagonalen van 43”, 50”, 65” en 75”. Van dit instapmodel onder de Samsungs QLED-televisies bestaan overigens ook andere varianten: de Q60C, Q64C en Q67C. Die zien er iets anders uit - zo kan de schermrand een donkerder tintje hebben - maar zijn technisch gelijk aan de Q65C, laat Samsung desgevraagd weten. Onze bevindingen met de Q65C gelden dus net zo goed voor die andere drie modellen. Het kan zeker lonen om dat trio óók even op te zoeken in de Pricewatch. De Samsung QLED 55Q60C is ten tijde van deze review bijvoorbeeld verkrijgbaar voor 599 euro en daarmee ruim 150 euro goedkoper dan de gelijkwaardige 55Q65C. Van die Q60C bestaat bovendien nog een extra grote uitvoering van 85”, met een prijskaartje van minimaal 1499 euro.

Zoals het een QLED-tv betaamt, beschikt de Q65C over een quantumdotfilter voor een groter kleurbereik. Bovendien is de tv een stuk slanker vormgegeven dan de tweede tv uit deze test, de goedkopere Samsung 55AU7020. Die laatste staat ten tijde van deze review voor 448 euro in de Pricewatch. De AU7020 is geen QLED-tv en moet het dus zonder quantumdotfilter stellen. Wel kan dit model net als zijn duurdere broer overweg met hdr. De AU7020 is verkrijgbaar in vier formaten: 43”, 50”, 55” (door ons getest) en 65”.

Uiterlijk

Beide tv’s hebben ogenschijnlijk smalle randen rond het scherm, al blijken deze wel iets dikker als de toestellen aanstaan. De Q65C maakt een luxere indruk dan de AU7020. Zo is de onderste schermrand van de Q65C een stuk dunner; hij meet 1,5 in plaats van 2,4cm. Het Samsung-logo met infraroodontvanger bevindt zich bij de Q65C rechts in de onderste rand, terwijl hij bij de AU7020 in het midden zit. Beide tv’s staan op twee plastic voetjes. De driehoekige poten van de AU7020 tillen de tv 7,5cm van de ondergrond. De vlakke poten van de Q65C zijn enigszins in hoogte verstelbaar. De afstand tussen scherm en tafelblad bedraagt in dit geval 4 of 6,5cm. Hoewel de pootjes van de Q65C er net iets chiquer uitzien, blijken ze bij nadere inspectie wat rafelig uitgesneden. De tv’s staan voldoende stevig op hun poten en schommelen slechts licht als je tegen het meubel stoot.

De Q65C is vooral aan de achterzijde veel fraaier afgewerkt. Doordat het plastic met geborsteld-aluminiumlook aan de achterkant mooi naar de randen glooit, zie je nauwelijks dat dit toestel in het midden iets dikker is. Maar dan nog: met 2,7cm op zijn dikste punt is het gewoon een heel dunne televisie. Dat is bij de AU7020 anders. Die meet op zijn dikste punt 7,6cm. Daarnaast is deze tv ook wat logger vormgegeven, waarbij de achterkant van de behuizing op een aantal plekken zichtbaar uitsteekt.

Aansluitingen

De twee modellen worden elk geleverd met een netsnoer van anderhalve meter met een standaard ‘achtje’-stekker. Dat betekent dat je de stroomkabel eenvoudig kunt vervangen. De stroomaansluiting wijst in beide gevallen naar opzij. Ook de meeste andere aansluitingen zijn op de twee televisies naar de zijkant gericht. Bij de Q65C wijzen alleen de derde HDMI-poort en de optische audio-uitgang naar achteren. Verder beschikt dit model over nog eens twee HDMI-poorten (versie 2.0b), een kabelaansluiting, twee USB 2.0-poorten en een ethernetingang. Samsung heeft de achterzijde over de gehele breedte voorzien van een paar gleuven onder de aansluitingen, zodat je de kabels netjes kunt wegwerken. Voor draadloze communicatie is de tv uitgerust met Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.2.

De AU7020 beschikt eveneens over drie HDMI-ingangen en een optische geluidsuitgang, maar moet het met één USB-aansluiting minder doen. De netwerkpoort is in dit geval de enige aansluiting die naar achteren wijst. De tv heeft ook Wi-Fi 5, terwijl de ondersteunde bluetoothvariant iets ouder is (versie 4.2). Verder is de CI-sleuf voor smartcards in beide gevallen aan de achterkant op de tv geplaatst. De sleufhouder steekt iets meer dan een halve centimeter naar achteren uit, maar kan worden verwijderd als je de tv vlak tegen de muur wilt hangen. Een belangrijke afwezige bij beide modellen is een analoge hoofdaansluiting. Daarnaast is het aantal van drie HDMI-poorten nogal karig; de meeste moderne tv’s hebben er minimaal vier.

Afstandsbedieningen

Ook de afstandsbediening van de AU7020 is iets minder gestroomlijnd. De bediening is 2cm langer en werkt op twee AAA-batterijen. Verder is de zapstok in grote lijnen zoals we de laatste jaren gewend zijn van Samsung. Hij bevat maar weinig knoppen en om kanaalnummers in te kunnen voeren, moet je eerst op de 123-knop drukken. Met deze knop haal je ook indirect de instellingen tevoorschijn en kun je ingangen kiezen. Deze oplossing levert een opgeruimde afstandsbediening op, maar maakt de bediening wel wat omslachtiger dan ons lief is.

Die van de Q65C is niet alleen korter, maar ook 7mm dunner. Dat is mede te danken aan de ingebouwde, oplaadbare accu. Die kun je opladen via de USB-C-aansluiting aan de onderzijde of met de zonnecollector achterop. Verder werkt de afstandsbediening op vergelijkbare wijze als die van de AU7020, al heeft de zapstok van de Q65C ook nog een ingebouwde microfoon voor stemcommando’s. Deze microfoon moet je handmatig activeren, hij staat dus niet constant aan. Daar staat tegenover dat de Q65C-bediening vier reclameknoppen heeft, terwijl die van de AU7020 er ‘maar’ drie heeft.

Smart-tv

Samsung heeft met Tizen zijn eigen smart-tv-platform en dat treffen we ook op deze twee televisies aan, al gebruiken ze elk een andere variant. Nadat we de systeemsoftware hebben geüpdatet, draait de Q65C op versie 1310.3 en heeft de AU7020 Tizen 2141.2 aan boord. Hoewel beide omgevingen er net even anders uitzien, zijn de meest gangbare apps beschikbaar voor de twee tv’s. Van de vijftien apps die we standaard checken – met daarbij bekende internationale aanbieders als Netflix, Prime Video en Disney+, maar ook Nederlandstalige apps als NLziet, KPN iTV en Odido TV - ontbreekt alleen Ziggo Go.

Wel blijkt het gebruik van smartfuncties op de goedkopere AU7020 een stuk minder soepel te werken. Hoewel niet bekend is welke socs er in de tv’s zitten, is die van het duurdere model merkbaar sneller. Als we op beide televisies bijvoorbeeld de Twitch-app starten, doet de AU7020 daar vijf seconden langer over. Spelen we vervolgens een stream af in die app, dan heeft de goedkopere tv nogmaals vijf seconden extra nodig om de video weer te geven. Ook andere commando’s met de afstandsbediening worden op de AU7020 regelmatig met een seconde of meer vertraging uitgevoerd. De tv laat zich dus niet zo fijn bedienen. Dergelijke haperingen zijn er bij de Q65C af en toe ook wel, maar lang niet zo regelmatig als bij zijn goedkopere broer. Dat maakt de Q65C een veel fijnere smart-tv.