Sony geeft het Engelse Media Molecule al jaren de ruimte om zich uit te leven in eigenzinnige games die vrijwel steeds draaien om het principe 'play, create, share'. De studio hoopt te bereiken dat spelers ook makers worden en dat het maken van een game net zo leuk, spannend en uitdagend wordt als het spelen ervan. Dat was al de kern van de twee LittleBigPlanet-games van de studio, en met het nieuwe Dreams wil Media Molecule er nog een stap verder in gaan. Waar LittleBigPlanet vooral een game is waarmee je ook iets kunt maken, is Dreams eerder het omgekeerde. Het is een programma waarmee je games kunt maken, en als gevolg daarvan kun je het een en ander spelen. Dat is ook waar de titel van de game vandaan komt. Media Molecule wil dat de games die je maakt net zo fantasievol zijn als je dromen, en bovendien makkelijk te realiseren.

De belangrijkste onderdelen van Dreams zijn Dream Surfing en Dream Shaping. Surfing is het verkennen van de creaties die met Dreams zijn gemaakt. Je krijgt een keurig overzicht van de creaties die door Media Molecule en de vele gebruikers van Dreams zijn gemaakt en gedeeld. Het zijn niet allemaal games. Soms gaat het om een film of een andere creatieve uitspatting. In Shaping kun je zelf iets maken. In dit onderdeel open je de editor waarmee je aan de slag kunt. Je hoeft dus niet per se complete games te maken. Je kunt ook louter muziek maken, een animatie, een personage, of statische onderdelen van een game. Shaping is niet alleen de editor, het is ook een platform waarop je dergelijke onderdelen kunt uitwisselen. Dat is meteen ook de kracht van Dreams. Als je wel goed bent in het bouwen van een spelwereld maar niet in het maken van muziek of het bedenken van toffe personages, kun je immers onderdelen van anderen in je creatie opnemen.

Kies een Imp

Om door beide delen van de game te navigeren, kies je eerst een Imp. Dit pluizige beestje heeft nog het meest weg van een Wuppie met een punthoofd. Dat punthoofd is je cursor, zowel in het menu van de game als bij het bouwen van iets in de editor. Als je middels die cursor door Dream Surfing navigeert, kom je als eerste Art's Dream tegen, het pièce de résistance dat Media Molecule met Dreams heeft gemaakt. Dreams bevat geen campagne zoals LittleBigPlanet, maar Art's Dream komt erbij in de buurt. Het is de grootste en meest uitgebreide game die in Dreams voorhanden is. Althans, voorlopig.