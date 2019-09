Het is een beetje raar gegaan. Donderdag komt iOS 13.0 uit, maar 13.1 staat al te trappelen; er zijn al een paar bèta's van verschenen en Apple heeft testversies van beide versies tegelijkertijd verspreid. Dat is iets wat we niet eerder hebben meegemaakt. Het plaatste ons voor een dilemma; moeten we iOS 13.0 testen of wachten we op de stabiele versie van 13.1? We hebben toch gekozen voor het eerste; de stap van 12.4.1, de recentste variant van iOS 12, naar 13.0 is vermoedelijk veel groter dan die van 13.0 naar 13.1. Bovendien is het de versie die veel mensen vanaf dinsdag op hun iPhone of iPad krijgen.

Toen kwam het volgende probleem; als je vorige week een iPhone of iPad inschreef voor een publieke bèta of ontwikkelaarsversie, kreeg je in beide gevallen iOS 13.1-firmware binnen. Hoe konden we 13.0 testen als we het niet hadden? De oplossing bleek bewerkelijk, maar werkbaar: de bekende ipsw-bestanden waarmee je iPhones kunt 'herstellen' in iTunes. Omdat het niet meer bleek te werken op Windows, namen we plaats achter een MacBook, en hebben we twee iPhones en iPads hersteld naar iOS 13.

Waarom we dat zo graag wilden doen? Omdat we een beeld willen geven van wat deze upgrade doet met de accuduur. Daarom vind je testresultaten terug in dit verhaal. Daarnaast kijken we naar de wijzigingen. Over die wijzigingen kon je al lezen in de preview, maar nu de stabiele release eraan komt, is het goed om ze weer even te bespreken. We hebben gebruikgemaakt van de 'golden master', die in alles behalve het versienummer in de afgelopen jaren exact gelijk bleek aan de release.

Wie nieuwsgierig is naar de iPhone 11 en 11 Pro, zal nog een tijdje moeten wachten. We kregen van Apple deze keer geen exemplaren onder embargo voor de release, waardoor we pas na de release kunnen beginnen met reviewen.