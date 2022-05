Microsoft is er niet vies van om af en toe wat nieuws te proberen. De Surface Book, bijvoorbeeld, combineerde een grote tablet met een accu- en videokaartdock en met de Surface RT bouwde Microsoft de eerste tablet die Windows draaide op een Arm-processor. Microsofts laatste formfactor ziet eruit als een gewone laptop, totdat je het scherm omklapt en je de laptop in een soort tekentableau transformeert. Volgens Microsoft ideaal voor in je digitale atelier en de naam is dan ook toepasselijk: Surface Laptop Studio.

Microsoft heeft voor zijn Surface-producten een duidelijke ontwerpstijl en die zie je meteen terug als je de Surface Laptop Studio uit de doos haalt. De behuizing is van een grijze magnesiumlegering gemaakt, die Microsoft al sinds de Surface Pro 3 toepast. Het geheel is best zwaar voor een 14"-laptop, 1,8 kilogram, en geeft, ook door dat gewicht, een stevige indruk. De behuizing en het scherm hebben afgeronde hoeken, zoals we dat kennen van de Surface Laptop Go. Het scherm heeft een 3:2-verhouding, die steeds meer aan populariteit wint en die we ook ook al sinds de Pro 3 op Surface-apparaten terugzien.

Toch is de Laptop Studio niet 'gewoon' een Surface-laptop met een omklapscherm. Er is goed over de behuizing nagedacht en dat zie je als je hem van dichterbij bekijkt. Als je de Laptop Studio neerzet, staat hij op een 7mm hoge 'basis', die rondom inspringt ten opzichte van de rest van de behuizing. Die basis is aan de zijkanten geperforeerd en daar kan de Laptop Studio zijn hitte afvoeren. De gebruikelijke plek bij compacte laptops is bij het scharnier van het scherm, maar dat is geen optie bij de Laptop Studio, omdat het scherm de koeling zou verstikken wanneer je het platlegt. Een ander voordeel is, in theorie, dat je meer oppervlak hebt om de warmte over te verdelen.

In het bredere deel van de behuizing zitten de aansluitingen: tweemaal USB-C aan de linkerkant, met ondersteuning voor Thunderbolt 4. Je kunt ze bovendien gebruiken om de laptop mee op te laden. Gebruik je daarvoor een lader met een hoog genoeg vermogen, dan kun je de bijgeleverde 95W-lader thuislaten. Die lader maakt gebruik van Microsofts eigen aansluiting, die aan de rechterkant van de behuizing zit. De aansluiting is op zich niet onpraktisch: hij is magnetisch en omkeerbaar en je kunt hem ook gebruiken om er docks op aan te sluiten, maar die moeten van Microsoft afkomstig zijn. Als je universele docks of randapparatuur gebruikt, heb je meer aan de gewone USB-aansluitingen. Er is verder nog een jack-aansluiting aanwezig. De grote misser is de SD-kaartlezer, die mag wat ons betreft niet missen op een laptop die juist gericht is op creatievelingen.

Scherm, toetsenbord en touchpad

Waar het natuurlijk om draait bij de Laptop Studio, is het scherm dat je op drie manieren kunt positioneren. Om te beginnen is het te gebruiken als een gewoon laptopscherm. Om het scherm anders te positioneren, kun je het scherm beetpakken en met je duimen op de rechterbovenhoeken druk uitoefenen. Het scherm zit magnetisch 'vastgeplakt' en met de juiste hoeveelheid druk komt het los en kun je het rechtop zetten, tussen het toetsenbord en de touchpad in. Dat is een vaste plek, waar het scherm opnieuw met behulp van magneten blijft staan. Deze tussenpositie brengt het scherm iets dichterbij en dat kan handig zijn als je enkel de touchscreen gebruikt voor apps die dat ondersteunen. Dat zal voor de ene gebruiker beter werken dan voor de andere; wij hadden in de praktijk toch af en toe het toetsenbord nodig, waardoor we het scherm steeds terug klapten.

Klap je het scherm door, waarmee je het platlegt, dan kun je het gebruiken om op te tekenen. Dat kan met behulp van de Surface Slim Pen 2, die je voor 120 euro los erbij moet kopen. Ga je aan de slag met de pen, dan wil het scherm onder druk meegeven als je in het midden bezig bent. Normaal gesproken zul je niet zo veel druk zetten, maar als je een contextmenu wilt openen met behulp van de pen zul je er hard op moeten drukken. Het zal vermoedelijk niet snel stukgaan, maar het is een deel van de laptop waar je niet te hardhandig mee om moet springen. Dat geldt ook voor het klappen van het scherm. Je ziet bij het scharnier vier flatcables voor de aansturing van het scherm lopen en we gaan ervan uit dat Microsoft het kantelen van het scherm herhaaldelijk getest heeft, maar ook hier krijgen we het gevoel het omklappen met beleid te moeten doen.

De Slim Pen 2 bespraken we in de review van de Surface Pro 8 al, en dat is een fijn dingetje. Hij heeft haptische feedback in de software die daarvoor geschikt is en hij voelt op het 120Hz-scherm heel responsief aan. Ben je klaar met tekenen, dan kun je de pen onderaan de behuizing kwijt, waar hij magnetisch op zijn plek blijft en bovendien contactloos wordt opgeladen.

De touchpad, tot slot, is er een die niet beweegt, zoals Apple ze al jaren op zijn MacBooks gebruikt. Wanneer je erop drukt geeft een trilmotortje haptische feedback door aan de touchpad, waardoor het lijkt alsof je de touchpad daadwerkelijk omlaag drukt. Het oppervlak van de touchpad is van glas gemaakt en daardoor konden wij er uitstekend mee uit de voeten.