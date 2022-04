Ordina past Flutter toe als serieus alternatief voor native development

Het relatief jonge mobile framework Flutter is gebaseerd op de programmeertaal Dart en maakt snel furore in de wereld van mobile app development. In Nederland past Ordina de door Google ontwikkelde opensource-oplossing toe in verschillende projecten, onder meer in de financiële dienstverlening.

Bij het ontwikkelen van een eigen mobiele app liep de grote zorgverzekeraar CZ tegen de beperkingen van het gebruikte low-codeplatform aan. Op zoek naar alternatieven werd er gekeken naar meerdere cross-platform app-architecturen waarmee zowel voor iOS als Android efficiënt kon worden gebouwd met de beschikbare resources. “Het voordeel van low-code is dat je op een snelle manier kunt ontwikkelen zonder specifieke kennis, maar er zit ook een laag tussen die de vertaling moet maken naar het native platform”, zegt Remi Appels, software-architect bij Ordina. “Doordat die laag ook moet worden gebouwd, in dit geval door het low-codeplatform, loop je snel tegen beperkingen aan. Onze klant merkte weliswaar dat sommige functies snel zijn te realiseren, maar andere, voor de hand liggende functionaliteiten zijn vaak nog niet beschikbaar.”

Maar één kans om een ‘killing app’ te bouwen

Smartphonegebruikers verwachten bij een mobiele app namelijk een ‘native’ ervaring. “Alles moet vloeiend verlopen”, zegt Rogier van Apeldoorn, lead developer bij het project dat Ordina heeft lopen bij CZ. “Denk daarbij aan de interactiepatronen die overeen moeten komen met het betreffende OS en de gemakken van het mobiele device die je moet ondersteunen, zoals accessibility features, vingerafdrukscanners en camera’s”, vult "Er staan zoveel apps op een telefoon; die plek moet je echt verdienen. Die kans krijg je maar één keer." Remi aan. Hij verwacht dat bedrijven de komende tijd meer inzetten op mobiele apps voor consumenten. “Negentig procent van het mobiele gebruik vindt binnen apps plaats. Het is dus belangrijk om in te spelen op app development. Maar er staan al zoveel apps op een telefoon, die plek moet je echt verdienen. Als app-aanbieder krijg je maar één kans, daarom moet je app in één keer goed zijn. Als je kijkt naar de beste oplossing om dat te doen, kom je al snel bij Flutter uit. Je bouwt daarmee aan een native ervaring voor iOS en Android, maar wel vanuit een gedeelde codebase.”

Waarom is Flutter wezenlijk anders dan andere crossplatformoplossingen zoals Xamarin, React Native en Cordova? “React Native werkt eigenlijk zoals Xamarin, het maakt vertalingen naar native UI-elementen”, zegt Remi. “Cordova gebruikt een webview met HTML-elementen, wat niet hetzelfde is als native. Bovendien mist het veel interactiepatronen die Flutter wel heeft. Het gaat daarbij vaak om details, maar juist die details bepalen het succes van de app.”

Vooral de aanpak die Flutter hanteert, maakt een verschil. “Iedere andere crossplatformoplossing maakt een vertaling naar native componenten, maar vaak leidt dit tot het slechtste compromis. Als een bepaalde component voor iOS niet beschikbaar is, kun je hem ook niet voor Android aanbieden zonder dat er veel maatwerk aan te pas komt. Met Flutter hebben we deze beperkingen niet en kun je in theorie elke denkbare UI bouwen. Het mooie is ook dat je de eigenschappen van het OS eenvoudig in de app kunt verwerken, zodat de iOS-gebruiker het gevoel krijgt een native iOS-app te gebruiken en de Android-gebruiker een native Android-app heeft.”

Goedkoper dan een native oplossing

Het bouwen van een native app is kostbaar, omdat je hem twee keer moet bouwen. Daarnaast is het een uitdaging om de resources te verkrijgen die nodig zijn voor de bouw van een native app. Rogier: “Flutter is een render-engine gebaseerd op Skia, met Dart als programmeertaal. Alleen je eigen fantasie is de beperking bij Flutter. Het mooie aan Flutter is ook dat je niet alleen een app bouwt voor Android en iOS; het is ook mogelijk een Windows-, MacOS-, Linux- en zelfs web-applicatie te bouwen.” In het geval van CZ was het voordeel dat de opdrachtgever een interface kon bouwen zoals hij die voor ogen had, zonder de beperkingen van een low-code platform. Om ervoor te zorgen dat je niet alles zelf moet bouwen, kun je gebruikmaken van packages. “Packages zijn in feite plug-ins die je kunt gebruiken zodat je niet alles zelf hoeft te bouwen”, legt Rogier uit.

Flutter maakt gebruik van een MethodChannel. “In feite is dit de communicatielaag waarmee je platformfuncties van het apparaat kunt aanspreken, bijvoorbeeld de camera. Deze platformfuncties worden eigenlijk native door het platform uitgevoerd en dat kun je vanuit het Flutter-framework aanroepen. Veel platformfuncties zijn al beschikbaar via packages, maar soms moet je ze zelf ontsluiten.” Het is dus niet zo dat je helemaal geen native kennis meer nodig hebt. “Wij hebben Flutter toegepast in een zorgverzekerings-app waarmee gebruikers medische gegevens versturen. Deze app moet uiteraard heel veilig zijn. Dat hebben wij native gerealiseerd. Met name voor de UI-elementen van de app is native kennis niet nodig.” De laagdrempeligheid van Flutter heeft het bij CZ ook mogelijk gemaakt om ontwikkelaars die nog niet bekend waren met Flutter en Dart snel aan te laten haken in het project. “We hebben verschillende ervaren frontend-ontwikkelaars aan het team toegevoegd”, zegt Remi. “Zij hebben zich in korte tijd ontwikkeld tot volwaardige mobile developers.”

Veel ondersteuning vanuit de Flutter-community

Werken met Flutter is vooral fun, stelt Rogier. “Er is veel humor en enthousiasme in de Flutter-community. De community biedt ook goede ondersteuning. Zo heb ik een collega die nog redelijk onervaren is met Flutter en veel in de avonduren werkt. Hij maakt gebruik van een Slack-groep waarin hij zijn vragen stelt en meteen antwoord krijgt zodat hij snel verder kan, ook wanneer zijn directe collega’s niet aan het werk zijn.”

Dit enthousiasme slaat aan, ziet Rogier: “Op 24 maart hadden we het Flutter Festival bij Ordina, met twee "Iedere andere cross-platformoplossing maakt een vertaling naar native componenten, maar vaak leidt dit tot het slechtste compromis." presentaties en zeven lighting talks. Voor deze meet-up hadden we een opkomst van bijna honderd mensen, wat zeldzaam veel is voor zo’n event. Als we een vacature uitschrijven voor een functie waarin met Flutter wordt gewerkt, krijgen we steevast veel reacties. Ik heb het idee dat Nederlandse developers dit heel graag willen oppakken in hun werk.” Wat het werken zelf betreft, is bouwen met Flutter een heel prettige ervaring. Rogier: “Ik werk al 25 jaar als developer en ben ooit begonnen als Java-ontwikkelaar. Ik ben me meer op frontend en daarna mobile development gaan richten omdat je daarbij echt resultaat van je werk ziet. Om een voorbeeld met Flutter te geven: met stateful hot reload kun je eventuele fouten direct aanpakken en hoef je de code niet steeds opnieuw te compileren om te controleren of het goed is gegaan. Dat geldt voor kleine aanpassingen, zoals kleuren en marges, maar ook een wijziging in de code kan zonder re-compile worden gecontroleerd op een device of simulator. Nog mooier is dat de state van de app daarbij ongewijzigd blijft. Deze manier van werken is een grote vooruitgang die ervoor zorgt dat het ontwikkelen van een app gewoon fun is.”

Hergebruik van componenten is mogelijk

Met Flutter leer je één taal, namelijk Dart. “Met Dart kunnen we de UI bouwen, maar ook de logica”, zegt Remi. “Het bouwen van een UI doen we met widgets, en door widgets te combineren, kunnen we een interface bouwen. Door het combineren van widgets krijg je vaak te maken met slecht leesbare bestanden met enorme widget-trees. Met name in grote ontwikkelteams is het belangrijk hier structuur in aan te brengen. We maken hiervoor gebruik van de atomic design-filosofie. Deze filosofie bevordert hergebruik van widgets en samenwerking, doordat pagina’s zijn opgebouwd uit templates en templates gevuld worden met organismen. Dit gaat steeds door tot aan de atoms. Op deze manier blijven de pagina’s overzichtelijk.”

Door een white label-opzet is Ordina in staat om vanuit één codebase verschillende applicaties te bouwen. Zo biedt CZ verzekeringsproducten aan vanuit verschillende labels, die allemaal hun eigen look & feel hebben. “Onze benadering gaat verder dan alleen het toepassen van verschillende thema’s; het gaat ook over configuratie en het gebruik van verschillende UI-componenten”, zegt Rogier. “We hebben een opzet gemaakt waarmee het mogelijk is om vanuit één Flutter-project door middel van configuratie echt verschillende apps te bouwen. Daarin overschrijven we delen van het hoofdproject door labelspecifieke projecten. Ook bij Google is interesse voor onze benadering. We zijn op dit moment bezig met een showcase van onze werkwijze, wat natuurlijk supergaaf is. Daarnaast staan we in Nederland bij Google al op de lijst van preferred suppliers.”

De kennis die is opgedaan in Flutter-projecten maakt deel uit van Ordina’s mobile app-starter, waarmee Ordina mobile app development bij klanten wil versnellen. “Denk aan de development lifecycle en het toepassen van standaard architectuur en documenten”, zegt Remi. “Binnen het competence center voor mobile app development van Ordina heeft Flutter inmiddels ook een plek gevonden, evenals in het Accelerator-traject waarin ontwikkelaars van junior naar medior en senior kunnen doorgroeien. Voor deze groep is Flutter interessant. Kennis van Flutter geeft je niet alleen mooie opdrachten waarin je direct resultaat ziet, het is ook een jonge techniek die nu al de meest populaire mobile crossplatform development-oplossing is.” Rogier vult aan: “Flutter-engineers bij Google willen Flutter uitbouwen, zodat het straks niet alleen op je mobiele telefoon draait, maar op alles waarin pixels worden getekend: van tv’s tot auto’s. Flutter draait straks overal.”

