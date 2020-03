Zoek de verborgen verbanden tijdens webinar machinelearning met IBM en Tweakers

De onlangs aangekondigde workshop Watermanagement en Machine Learning van Tweakers en IBM gaat door als hands-on webinar! Dompel jezelf op 16 april onder in de wereld van machinelearning, datascience-modellen en watermanagement. Ontdek hoe je de resources van IBM voor developers kunt gebruiken, hoe wij met jouw hulp straks allemaal droge voeten houden, en bovendien hoe het coronavirus hiermee kan worden bestreden.

Onlangs kondigden wij de workshop Watermanagement en Machine Learning van IBM aan. Hij zou op 26 maart in Amsterdam plaatsvinden. Vanwege alle voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus ging de workshop niet door. Om de Tweakers-community toch de gelegenheid te geven meer te leren over machinelearning en watermanagement is er nu een nieuw, online event. De door Tweakers en IBM georganiseerde webinar vindt plaats op 16 april. Het is voor het eerst dat we een hands-on-ervaring op deze manier aanbieden.

Aan de slag met machinelearning

Voor wie is het webinar bedoeld? We organiseren het uiteraard voor developers met interesse in datascience, maar ook voor ervaren datascientists is het event interessant. Enige ervaring is dus wel gewenst. Tijdens het webinar van ongeveer drie uur maak je kennis met IBM Cloud en alles wat het bedrijf beschikbaar stelt voor developers, zoals code patterns, tutorials, meet-ups, en tech walk-in hours. We laten daarnaast ook zien hoe IBM zich inzet voor maatschappelijke vraagstukken. Laat je inspireren door de Call for Code-challenge die dit jaar klimaatverandering en COVID-19 ('coronaziekte') als thema's heeft. Door via datascience-modellen en machinelearning op zoek te gaan naar verborgen verbanden kunnen we ontdekken hoe we in Nederland droge voeten houden en beter met onze watervoorraden omgaan.

Programma 18:55 - Inloop

19:00 - Aanvang programma en welkom door community manager Tweakers

19:10 - Keynote praktijkvoorbeeld TAHMO door TU Delft - Nick van de Giessen

19:40 - Break

19:50 - Hands-on workshop Machine Learning - Margriet Groenendijk

20:50 - Break

21:00 - Hervatting hands-on workshop Machine Learning - Margriet Groenendijk

21:40 - Afsluiting en introductie Call for Code - Margriet Groenendijk

22:00 - Einde

Het webinar begint op 16 april om 18.55 uur met de ‘inloop’. Na een welkomstwoord door Saskia Schoonebeek, community manager voor Tweakers, begint het inhoudelijke deel, met een mooi praktijkvoorbeeld. Professor Nick van de Giessen (TU Delft) zal vertellen over het TAHMO-project (Trans-African Hydro-Meteorological Obervatory) waarbij maar liefst twintigduizend slimme weerstations in de sub-Sahara worden geplaatst. Water is hier erg schaars en door weermodellen te bouwen op de data uit deze weerstations leren boeren in deze regio hoe zij efficiënter kunnen werken. Na dit mooie verhaal jeuken je handen natuurlijk om zelf met data aan de slag te gaan. Dat laatste gebeurt vanaf ongeveer 19.50 uur, wanneer de hands-on-workshop Machine Learning begint, gehost door IBM.

Developers zijn hard nodig

In ongeveer twee uur tijd (er is een break tussendoor) werk je in een hands-on sessie met Jupyter Notebook, Python, IBM Cloud, code patterns en data van The Weather Company, en openbare bronnen. Na een korte en duidelijke uitleg dompel je jezelf onder in de wereld van machinelearning, datascience-modellen en watermanagement. Als laatste onderdeel van de avond introduceren we je nog in een andere wereld, namelijk die van Call for Code. Developers zijn hard nodig om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Rond klimaatverandering, maar sinds kort ook de corona-uitbraak, zijn verschillende resources voor developers beschikbaar, waaronder starterkits.

Meld je aan

Natuurlijk wil jij uitgekozen worden om hierbij aanwezig te zijn, meld je dus meteen aan via onderstaande poll. Deze webinar zit binnen de kortste keren vol, omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Hoewel enige ervaring met machinelearning is vereist, is de workshop geschikt voor elk niveau (junior, medior).

