Tweakers zoekt een security- en privacyredacteur

Tweakers is op zoek naar een redacteur met grote interesse voor de onderwerpen security en privacy. Je komt te werken op de nieuwsredactie en publiceert achtergronden, interviews en nieuws, in het bijzonder over beveiliging en privacy.

Wie zoeken we?

Iemand die:

grote interesse heeft in de onderwerpen privacy en beveiliging;

het nieuws over vooral die onderwerpen op de voet volgt;

veel onderwerpen waarover Tweakers publiceert, interessant vindt;

affiniteit heeft met de doelgroep van Tweakers;

niet bang is de telefoon op te pakken;

snel kan schrijven, maar dan wel foutloos en accuraat.

Wat ga je doen?

Als redacteur is het jouw taak om actuele ontwikkelingen te volgen en daar duidelijk, accuraat en uitvoerig over te berichten. Als redacteur security en privacy werk je bij Tweakers aan achtergronden, interviews en nieuws, in het bijzonder over die onderwerpen.

Je vindt het leuk om zaken over security en privacy onder de aandacht te brengen, misstanden zoals datalekken aan het licht te brengen en kwetsbaarheden uit te diepen. Daarvoor onderhoud je contact met (al dan niet ethische) hackers en schuw je de donkere hoekjes van het darkweb niet. Je voelt je thuis in de wereld van security- en privacydeskundigen. Om je kennis up-to-date te houden, bezoek je hackersconferenties zoals CCC, Black Hat en Hack in the Box.

Kraakt de politie pgp-telefoons? Liggen de gegevens van miljoenen burgers op straat? Zijn staatshackers een overheidsnetwerk binnengedrongen? Dan ben jij degene die hier bovenop duikt. De artikelen publiceer je op Tweakers. Je bent bij Tweakers het primaire aanspreekpunt voor duiding over deze onderwerpen. Je schuift hiervoor bijvoorbeeld aan bij de podcast en staat andere media te woord, zoals andere titels van de Persgroep. Daarnaast help je bij de dagelijkse nieuwsvoorziening. We verwachten dan ook dat je brede techkennis in huis hebt over veel van de onderwerpen waar Tweakers dagelijks over bericht.

Wat bieden wij

We bieden je een contract voor een voltijdfunctie (38 uur), met een salaris conform de Cao voor het Uitgeverijbedrijf. Kom je met de auto, dan krijg je van ons een kilometervergoeding en parkeer je gratis op het terrein. Als je voor het ov kiest, krijg je een trajectkaart. Het merendeel van de tijd zul je vanaf de redactie werken. Een of meer dagen per week thuiswerken is in overleg prima mogelijk.

Je werkplek is Tweakers HQ bij de NDSM-werf in het 'hippe' Amsterdam-Noord, met uitzicht op het IJ. De sfeer bij Tweakers is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme techplatform te bieden dat ze verdienen en houden elkaar daarom scherp. Tussen de bedrijven door is er genoeg tijd voor ontspanning, met bijvoorbeeld gaming en het bepotelen van de nieuwste producten die zijn binnengekomen.

Tweakers is onderdeel van de Persgroep, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool. Daardoor heb je meteen toegang tot een uitgebreid intern opleidingsprogramma, waarin per jaar tientallen leerzame cursussen worden aangeboden.

Reageren/informatie

Vacatures kunnen gestuurd worden naar Bart de Bock: bart.de.bock@persgroep.nl