Nintendo bevestigt foutieve accu-indicatie Switch 2 en biedt handmatige fix

De Nintendo Switch 2 kan soms een onjuiste weergave geven van hoe vol de accu nog is. Nintendo heeft het probleem opgemerkt en biedt een handmatige oplossing die gebruikers zelf kunnen uitvoeren.

In sommige gevallen registreert de Switch 2 niet goed hoeveel acculading er nog over is. Daardoor kan de console aangeven dat de accu bijna leeg is, terwijl dat niet het geval is. Nintendo geeft daar nu twee oplossingen voor. De eenvoudigste aanpak is om de console opnieuw op te starten in Recovery Mode. Dit kan door de volumeknoppen ingedrukt te houden terwijl de Switch 2 wordt aangezet. Door dit herstelmenu te openen, wordt de accu-indicator automatisch opnieuw gekalibreerd.

Als deze oplossing niet werkt, is er nog een tweede optie om de indicator opnieuw te kalibreren. Daarbij wordt de automatische slaapstand uitgeschakeld, waarna gebruikers hun Switch 2 volledig moeten opladen en weer leeg laten lopen. Volgens Nintendo moet dat proces een paar keer herhaald worden, waardoor de accu-indicator geleidelijk nauwkeuriger wordt.

Als het probleem toch blijft bestaan, moet de console mogelijk ter reparatie worden opgestuurd, zegt Nintendo. Het bedrijf zegt niet hoeveel gebruikers getroffen zijn door het probleem.