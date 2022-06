SWAT-achtige shooter Ready or Not is van Steam gehaald - update

First-person shooter Ready or Not is van Steam verdwenen. De ontwikkelaar stelde aanvankelijk dat het niet wist waarom dat gebeurde en stelde daarna dat het om een copyrightkwestie ging met betrekking tot de nieuwe Night Club-map. Die beeldt de nasleep van een massaschietpartij af.

Na eerst te stellen dat het niet wist waarom dit gebeurde, meldde ontwikkelaar Void Interactive dat het 'zorgen rond intellectueel eigendom erg serieus neemt' en daarom 'de materialen in kwestie en alle verwijzingen daarnaar uit de game halen en van alle sociale media en andere publicaties'. De game moet daarna weer op Steam verschijnen. Wie de takedown request heeft ingediend, meldt de studio niet. Op enig moment vertelde de maker ook nog dat het om 'een probleem met de backend van Steam' ging, maar die post heeft het weer verwijderd.

Gamingpublicatie NME tekent aan dat de game kort na de toevoeging van de Night Club-map offline is gegaan. In die nachtclub heeft een massaschietpartij plaatsgevonden en spelers nemen de rol aan van het SWAT-team dat naar binnen gaat. Valve heeft al eerder een game met dergelijke inhoud offline gehaald. Dat was Active Shooter.

De Night Club-map werd op 12 juli jongstleden aan de game toegevoegd. Op die datum was het exact zes jaar geleden dat de massaschietpartij in de Pulse-nachtclub in Orlando, Florida plaatsvond. Daarbij vielen 49 doden. Daarnaast wordt de Night Club-map vergeleken met de massaschietpartij in het Parijse Bataclan-theater in 2015. Daar werden 90 mensen gedood.

Uitgever Team17 werkt sinds vorig jaar niet meer samen met Void Interactive. Dat nieuws kwam met opvallende timing naar buiten: enkele uren nadat Void onthulde een school shooting-level in de maak te hebben. Team17 noch Void hebben echter daadwerkelijk bevestigd dat dat de reden voor de splitsing was.

Mochten de Night Club-map en de plannen voor een missie rondom een schietpartij op een school inderdaad te aanstootgevend zijn voor Valve, dan is het opvallend dat Call of Duty: Modern Warfare 2 met zijn No Russian-missie nog op Steam staat, zo tekenen reageerders op Twitter en Steam aan. In die missie pleegt de speler zelf een massaschietpartij op een druk vliegveld.

In Ready or Not nemen spelers de rol aan van SWAT-teams en soortgelijke groepen. Hun missies zijn typisch voor deze groep: gebarricadeerde verdachten confronteren, een raid plegen, een schietpartij stoppen, een bom ontmantelen en gegijzelden bevrijden. Spelers krijgen meer punten voor arrestaties dan voor kills. Tweakers heeft ook een review van de game geschreven. Hij is nog in early access. De game is sterk geïnspireerd door de SWAT-games, waarvan de laatste in 2005 verscheen.

Update, 11:05: de game is weer te vinden op de Steam Store. Een gebruiker meldt in het desbetreffende Steam-subforum: "Alle lijken van de ingang van de gangen die naar de hoofdclub [sic] leiden, zijn aangepast. Kogelgaten zijn weg, alsook bloedvlekken." Verder zouden er ook meer overlevende burgers aanwezig zijn.

Video van de Night Club voor de aanpassingen genoemd in de update van dit artikel (waarschuwing: video bevat afbeeldingen van de nasleep van een massaschietpartij en kunnen als schokkend ervaren worden)