Microsoft introduceert verbeteringen bij Windows Subsystem for Android in W11

Microsoft heeft het Windows Subsystem for Android in de dev en beta-kanalen een update gegeven naar Android 12.1. Met ingang van deze update is het ook mogelijk voor Android-apps in Windows 11 om te communiceren op het lokale netwerk.

Android 12.1 wordt ook wel Android 12L genoemd. Microsoft noemt als voorbeelden van de nieuwe mogelijkheid dankzij toegang tot het lokale netwerk het bedienen van smarthome-apparaten en beveiligingscamera's. Tot op heden konden Android-apps in Windows 11 alleen met het internet communiceren.

Verder kondigt het Redmondse bedrijf aan dat de instellingenapp voor WSA een nieuw ontwerp heeft gekregen. Deze heeft nu 'duidelijkere groepen' en een 'schonere' gebruikservaring. Ook is er een diagnostic data viewer geïntroduceerd waar alle gegevens die het subsysteem verzamelt, ingezien kunnen worden. Tot slot zijn er nieuwe compatibiliteitsinstellingen voor apps, waarin bijvoorbeeld ingesteld kan worden dat het venster van een Android-app niet vergroot of verkleind kan worden, of dat de pijltjestoetsen een 'veeg' op het scherm van de app uitvoeren.

In de Windows-statusbalk worden Android-apps nu ook geïntegreerd. Er zullen icoontjes getoond worden als Android-apps de microfoon, camera of locatiebepaling gebruiken, bijvoorbeeld. Het moet ook makkelijk te zien zijn welke apps dat dan zijn. Daarnaast worden met ingang van deze build Android-notificaties doorgestuurd als Windows-notificaties. Ook moet het ontwaken van de pc uit slaapstand er niet meer voor zorgen dat Android-apps opnieuw opstarten.

De verbeteringen zijn te vinden in Windows-versie 2204.40000.15.0. Deze is beschikbaar voor de zogenaamde Windows-insiders. Dat is een releasekanaal waar iedereen zich voor kan inschrijven. Officieel is het WSA voor Windows 11 nog niet beschikbaar buiten de Verenigde Staten, maar via omwegen is het ook mogelijk om buiten dat land met Android in Windows aan de slag te gaan.