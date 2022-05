Microsoft experimenteert met internetzoekbalk op desktop Windows 11

Microsoft heeft een internetzoekbalk aan de desktop van Windows 11 toegevoegd in een nieuwe Insider Preview van het besturingssysteem. Gebruikers kunnen vanaf de desktop een zoekquery invoeren, een Bing-zoekresultaat aanklikken waarna deze opent in de Edge-browser.

De nieuwe functionaliteit zit ingebakken in Windows 11 Insider Preview build 25120, maar volgens Microsoft zullen niet alle gebruikers deze te zien krijgen. De nieuwe zoekbalk behoort volgens Microsoft tot de categorie lightweight interactive content waarmee het bedrijf wil gaan experimenteren via komende Insider Preview-builds. De content moet rechtstreeks op de desktop van Windows 11 verschijnen in plaats van enkel op het Widget-paneel. Het idee doet denken aan widgets uit Windows 7. Het is nog niet duidelijk of Microsoft dat idee ook opnieuw wil invoeren.

Windows Insider-gebruikers die build 25210 hebben gedownload en deze functie kunnen activeren, kunnen deze ook uitschakelen door met de rechtermuisknop op de desktop te klikken, vervolgens op ‘meer opties’ te klikken in het contextmenu en daar de opte te deactiveren. Gebruikers die willen nagaan of ze de functie ook kunnen uittesten, dienen na de update naar build 25210 hun computer opnieuw op te starten.