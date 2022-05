Google schorste in 2021 drie keer zoveel adverteerdersaccounts dan jaar eerder

Google heeft vorig jaar ruim 5,6 miljoen accounts van adverteerders geschorst. Een jaar eerder schorste het bedrijf nog 1,7 miljoen accounts. Die verdrievoudiging komt volgens Google doordat het bedrijf accounts nu beter verifieert en coördinatie tussen accounts sneller herkent.

Het gaat om adverteerdersaccounts die de regels van Googles advertentieplatforms overtreden, schrijft Google in een jaarlijks rapport. Mensen die dergelijke verboden advertenties willen plaatsen, maken volgens het bedrijf vaker duizenden accounts aan op hetzelfde moment. Daarnaast gebruiken ze technieken als cloaking en tekstmanipulaties om Googles systemen en werknemers andere advertenties voor te schotelen dan de ads die eindgebruikers te zien krijgen.

Google zegt deze accounts meer tegen te gaan door de identiteit van adverteerdersaccounts te verifiëren. Negeert een account bijvoorbeeld Googles verificatiesysteem, dan wordt het account automatisch geschorst. Daarnaast zegt het bedrijf 'gecoördineerde acties tussen accounts' beter te herkennen. "Deze combinatie van maatregelen zorgt ervoor dat wij de schaal van onze tegenstanders kunnen volgen en efficiënter verschillende accounts van één beheerder kunnen verwijderen."

In totaal verwijderde Google vorig jaar 3,7 miljard verboden advertenties. Veel van die advertenties, 625,1 miljoen, werden door Google verwijderd omdat ze misbruik maakten van Googles advertentienetwerk. Bijna 287 miljoen advertenties werden verwijderd omdat ze 'adult content' bevatten, bijna 137 miljoen werden door Google verwijderd omdat ze inbreuk maakten op het handelsmerk van een bedrijf.

Een jaar eerder, in 2020, werden er nog 3,1 miljard advertenties verwijderd. Wat opvalt, is dat Google toen ruim drie keer zoveel advertenties verwijderde met 'gezondheid en medicijnen' als reden. In 2020 verwijderde het bedrijf 204 miljoen advertenties met deze reden, een jaar later verwijderde Google 60 miljoen van zulke advertenties.

Google brengt ieder jaar een Ads Safety Report uit, waarin het bedrijf uitlegt welke advertenties het heeft verwijderd van zijn advertentienetwerken en waarom. Google wil hiermee meer transparantie geven over zijn advertentiebeleid en wat het doet om verboden advertenties tegen te gaan. Vorig jaar beperkte Google verder 5,7 miljard advertenties die bijvoorbeeld voor sommige gebruikers beledigend of ongeschikt kunnen zijn en blokkeerde of beperkte het advertenties op 1,7 miljard webpagina's van 63.000 sites.

Hoewel het rapport om 2021 draait, gaat Google ook in op de Russische invasie van Oekraïne. Sinds die invasie zegt Google ruim 8 miljoen advertenties te hebben geblokkeerd die gerelateerd waren aan de oorlog. Het bedrijf heeft daarnaast advertenties verwijderd van ruim 60 media. Hiermee lijkt Google te doelen op staatsmedia, aangezien het bedrijf sinds de oorlog het tonen van advertenties in Rusland heeft 'gepauzeerd', evenals het tonen van advertenties van Russische partijen.