'Multiplayer'-tags op Steam-winkelpagina's Dark Souls-games zijn weggehaald

De Dark Souls-games, die hun multiplayerfunctionaliteiten tijdelijk verloren nadat een rce-exploit aan de grote klok gehangen werd, lijken die in ieder geval voorlopig niet terug te krijgen. Uitgever Bandai Namco heeft op Steam 'multiplayer' uit de lijst met eigenschappen van die games gehaald.

De wijziging slaat op Dark Souls, Dark Souls: Remastered, Dark Souls II en Dark Souls III. Alleen de tag 'single-player' blijft nog over. Ter vergelijking is bij Elden Ring wel te zien dat er 'online pvp' en 'online co-op' genoemd wordt, terwijl de multiplayerelementen van de Dark Souls-games extreem soortgelijk zijn. Het gaat hier niet om de zogenaamde user-defined tags. Sekiro is een uitzondering: die had deze multiplayerelementen nooit. Hoewel de multiplayer-tags weg zijn, wordt nog wel gerept over coöperatief spelen, invasions en berichten in de beschrijvingen van de games.

Wanneer de wijziging is doorgevoerd, is niet helemaal duidelijk. The Outer Haven meldde de wijziging van de week, maar tekende zelf al aan dat de winkelpagina's niet op archive.org terug te vinden zijn wegens Steams age gate. Wat wel duidelijk is, naast de gelijkenissen met Elden Ring, dat wel de tags heeft, is dat SteamDB de tags heeft overgenomen. Alle vier de games in kwestie hebben volgens die site multiplayer, terwijl de inhoud van die site van Steam zelf komt via datamining. Tweakers heeft de SteamDB-oprichter gevraagd of hij meer informatie kan leveren.

Bandai Namco gaf geen concrete tijdlijn voor wanneer de multiplayer terugkomt naar de Dark Souls-games. De enige indicatie was 'na de release van Elden Ring'. Dat is op het moment van schrijven anderhalve maand geleden. Het weghalen van de tags geeft weinig hoop op een snelle fix van de problemen.

De mutliplayerfuncties voor de pc-games zijn sinds januari offline, omdat er een remote code execution-kwetsbaarheid was gevonden in Dark Souls III. Vanwege de gelijkenissen in de multiplayercode werden de servers voor die game, voor Dark Souls en zijn remaster en voor Dark Souls II ook uitgeschakeld. Met de rce-exploit wist een hacker een PowerShell-venster te openen op de computer van een streamer en tekst voor te laten lezen met de tekst-naar-spraakfunctie van Windows. Na het misbruiken van de kwetsbaarheid kunnen kwaadwillenden andere exploits uitbuiten op de computer van het doelwit.

De door de community ontwikkelde anticheattool Blue Sentinel had binnen ongeveer een dag een fix voor de kwetsbaarheid. Blue Sentinel dicht meerdere beveiligingsgaten in de game, inclusief vulnerabilities die al jaren geleden gemeld zijn bij Bandai Namco en FromSoftware. Volgens de community zijn Bandai Namco en FromSoftware niet actief in het dichten van dit soort gaten.