United Consumers stuurt klanten honderden e-mails met data - update

Energiemaatschappij United Consumers heeft zeker 6500 klanten elkaars energieverbruik, postcodes en e-mailadressen gestuurd. Dat gebeurde in een e-mail waarbij waarschijnlijk een verkeerd invoerveld is gebruikt. Klanten krijgen honderden e-mails in hun inboxen.

Dat blijkt uit berichten van verschillende Twitter-gebruikers. Zij melden dat zij honderden e-mails hebben ontvangen die bedoeld zijn voor andere klanten. Het gaat om een melding dat het maandelijkse energieverbruik van huishoudens klaarstaat. De mails zijn aangeduid met een bepaalde postcode. Naast de e-mailadressen en postcodes zijn ook de huisnummers en de klantnummers van de getroffenen uitgelekt. De klantenservice erkent het probleem en zegt dat er een melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Inmiddels zouden er geen nieuwe mails meer verstuurd worden.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf is er onlangs een aanpassing gedaan aan de custom software die het bedrijf zelf heeft gemaakt voor het versturen van automatische energieoverzichtnotificaties. "Daarbij is vergeten het 'Aan'-veld na iedere mail leeg te maken", zegt de woordvoerder. "De eerste klant kreeg dus een bericht, maar de tweede kreeg er twee, de derde drie, enzovoorts." Sommige klanten kregen daardoor tientallen of zelfs honderden e-mails. United Consumers zegt dat de eerste mails om 10.15 werden verstuurd. Het bedrijf kreeg al vrij snel daarna klachten en stopte het systeem vervolgens.

Volgens de woordvoerder werden de mails verstuurd naar een batch van 2865 klanten. In theorie zou er dus één klant 2865 e-mails hebben kunnen ontvangen. In de praktijk ligt dat aantal lager, omdat het proces vroegtijdig is gestopt. Toch zijn er verschillende klanten die aangeven dat er méér gebruikers zijn getroffen. Zo zegt één gebruiker op Twitter dat hij in één e-mail 6500 adressen kan zien. Volgens de woordvoerder van United Consumers klopt dat aantal niet. "We zijn nog bezig met het onderzoek. We zijn van plan alle klanten te informeren en gaan dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens."

Update, 13.02: Artikel is bijgewerkt met de reactie van United Consumers.