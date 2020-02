Windows 7 vertoont tweede grote bug kort na aanbreken end-of-lifestatus

Windows 7 heeft er kort na het aanbreken van zijn end-of-lifestatus een nieuwe grote bug bij. Het besturingssysteem wil bij veel gebruikers niet meer afsluiten. Niet lang geleden was er ook een probleem met het instellen van wallpapers in het oude, geliefde OS.

Uit posts op /r/sysadmin en /r/windows blijkt dat het probleem zich sinds eind vorige week voordoet en niet echt zeldzaam lijkt te zijn. Wanneer een gebruiker probeert om de pc af te sluiten of te rebooten, krijgen ze de melding dat ze niet de nodige toestemming hebben om de pc af te sluiten. Daardoor kan de pc maar moeilijk veilig afgesloten worden.

Gebruikers zijn al wel met twee work-arounds op de proppen gekomen. De eerste is simpeler, maar moet iedere keer herhaald worden. Daarbij wisselen gebruikers naar een ander admin-account, dat eventueel aangemaakt moet worden, dan wisselen ze terug, waarna een shutdown wel wil slagen. Een alternatief komt van supportbedrijf Quick Heal en behelst het aanpassen van de Windows Group Policy.

Het is de tweede bug in Windows 7 die zich in korte tijd na het stoppen van extended support, per 15 januari, voordoet. De eerste bug werd geïntroduceerd bij een update die op de laatste dag van extended support uitkwam. Toen werkte de stretch-functie voor wallpapers niet meer, dat leidde tot een zwarte achtergrond. Aangezien Microsoft volgens zijn eigen afspraken de bug niet meer zou fiksen voor mainstream-gebruikers, was er wat consternatie. Microsoft is daar echter op teruggekomen.

Alleen gebruikers van Windows 7 met Extended Security Updates krijgen gegarandeerd een fix hiervoor. Dat kost echter extra geld. De Duitse overheid betaalt bijvoorbeeld 800.000 euro om zijn minstens 33.000 resterende Windows 7-systemen onder te brengen bij het ESU-programma. Voor dat geld krijgen ze een jaar langer ondersteuning. Of Microsoft voor mainstreamgebruikers opnieuw een uitzondering gaat maken, is nog de vraag.