Razer brengt twee draadloze Basilisk-muizen uit

Razer brengt twee draadloze gamemuizen uit in de Basilisk-serie. Ze zien er vrijwel identiek uit wat de vorm betreft, maar de Basilisk Ultimate is een stuk duurder en biedt zaken als rgb-verlichting en een flink aantal aan te passen onderdelen.

De Razer Basilisk Utimate heeft een optische Focus+-sensor met een nauwkeurigheid van 20.000dpi, en elf programmeerbare knoppen. Verder is de rgb-verlichting van de veertien verschillende zones aan te passen, net als de weerstand van het scrollwiel. Ook is de afstand vanaf de grond in te stellen, waarbij het draait om het punt waarop de sensor niet langer input doorgeeft aan de computer, zodat de cursor bijvoorbeeld tijdens het optillen van de muis niet direct alle kanten uit schiet.

Deze Ultimate-muis komt met een 2,4GHz-dongel die zowel in de computer als in een magnetisch oplaaddock kan worden gestoken. Dit oplaadstation, waar de muis schuin op kan worden geplaatst, is los aan te schaffen voor 60 euro, maar wordt ook geleverd in combinatie met de Basilisk Ultimate-muis voor 190 euro. De 107 gram wegende muis houdt het 100 uur vol op een acculading, maar kan ook bedraad worden aangesloten met de meegeleverde micro-usb-kabel. De muis heeft ondersteuning voor wifi en bluetooth low energy, en kost los 170 euro.

Razer komt ook met de Basilisk X Hyperspeed. Deze heeft een sensor met een gevoeligheid van 16.000dpi, zes programmeerbare knoppen, en houdt het volgens de fabrikant met de meegeleverde AA-batterij 285 uur vol op 2,4GHz, of 450 uur als bluetooth low energy wordt gebruikt. De meegeleverde dongel is net als bij de Ultimate-variant op te bergen in de muis, maar een verschil tussen beiden is dat de X Hyperspeed niet bedraad kan worden aangesloten. Deze muis weegt 83g zonder de batterij en kost 70 euro.